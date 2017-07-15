Синхронисты Каланча и Мальцев выиграли квалификацию ЧМ в технической программе микста

ТАСС, 15 июля. Российские синхронисты Михаэла Каланча и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации технической программы смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне заработали 88,4847 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (88,2492), третье - американцы Канако Спендлав и Билл Мэй (87,9086).

Финал соревнований в технической программе смешанных дуэтов состоится 17 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.