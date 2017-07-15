Сборная России завоевала бронзу на командном ЧМ по пляжному теннису

ТАСС, 15 июля. Сборная России стала бронзовым призером командного чемпионата мира по пляжному теннису, который проходит в Москве.

В матче за третье место россияне обыграли команду Франции со счетом 2:1.

В парах Людмила Никоян и Ирина Глимакова победили Матильду и Мари Эву Оро со счетом 6:3, 6:0, Никита Бурмакин и Игорь Панин выиграли у Тео Иригари и Матье Гуано со счетом 6:3, 6:2. В миксте Иван Сыров и Наталья Тимофеева проиграли Реджису Куртуа и Паулине Бурде со счетом 1:4, 1:4.

В финале турнира в воскресенье встретятся сборные Италии и Бразилии.