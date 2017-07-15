Крамник уступил Федосееву в первом туре супертурнира по шахматам в Дортмунде

ТАСС, 15 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами проиграл соотечественнику Владимиру Федосееву в партии первого тура на супертурнире в немецком Дортмунде.

Вничью закончились партии между французом Максимом Вашье-Лагравом и поляком Радославом Войташеком, Юэ Ваном (Китай) и Дмитрием Андрейкиным (Россия), немцами Ливиу- Дитером Нисипяну и Маттиасом Блюбаумом.

Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.