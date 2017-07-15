Женские сборные Москвы и Санкт-Петербурга по баскетболу сыграют в финале Спартакиады

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ТАСС, 15 июля. Женская сборная Москвы победила команду Волгоградской области в полуфинале восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Встреча завершилась со счетом 103:34 в пользу москвичек. В финале москвички сыграют со сборной Санкт-Петербурга.
Соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек проходят в Ростове-на-Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.