Сенсационный старт: сборная России возглавила медальный зачет ЧМ по водным видам спорта

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Российская сборная в первый соревновательный день на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала две золотые и одну серебряную награду. Если в синхронном плавании победа Светланы Колесниченко была прогнозируемой, то две другие награды россиян, которые были добыты в прыжках в воду, оказались сенсационными.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште стартовал 14 июля, однако первые медали были разыграны только в субботу. Организаторы составили расписание турнира таким образом, что финалы по синхронному плаванию разыгрываются в первой половине дня, так что первая золотая медаль чемпионата мира в Будапеште досталась сборной России: произошедшая в национальной команде смена поколений на ее результатах никак не отразилась.

Колесниченко успешно заменила в команде пятикратную олимпийскую чемпионку, 19-кратную чемпионку мира Наталью Ищенко, которая в этом году объявила о завершении карьеры. В технической программе солисток она одержала убедительную победу, оставив позади испанку Ону Карбонель и украинку Анну Волошину.

Колесниченко уже является олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой мира, однако этот успех стал для нее особенным - личных наград на таком уровне она до этого не завоевывала. Впереди у нее одно сольное соревнование и выступления в дуэтах, где ее партнершей будет Александра Пацкевич.

Приятная неожиданность

Куда более неожиданными стали результаты в прыжках в воду, в которых сборная России в последнее время на крупных турнирах побед не одерживала. Более того, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она и вовсе осталась без медалей. Когда в синхронных прыжках в миксте с 10-метровой вышки Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли четвертое место, возникли опасения, что неудачная серия россиян на крупных стартах затянется и в Будапеште, однако их развеяла Надежда Бажина. До субботы в активе многократной чемпионки Европы не было ни одной медали чемпионата мира, поэтому ее успех в прыжках с метрового трамплина стал большой неожиданностью; на той же Олимпиаде в прыжках с трехметрового трамплина Бажина стала только 26-й.

"Мне сложно далось решение о продолжении карьеры, но стало скучно. Я долгое время отдыхала, занималась другими видами спорта - лыжами, йогой, фитнесом, поскольку спортсмен не может оставаться без работы. И в определенный момент мне стало скучно, я решила еще попрыгать. Родители меня поддержали", - рассказала после успеха 29-летняя Бажина.

Дочь олимпийской чемпионки 1980 года Ирины Калининой и заслуженного тренера России по прыжкам в воду Валерия Бажина пока не загадывает, сможет ли пройти еще один олимпийский цикл и выступить на Олимпиаде 2020 года. Но призналась, что выступать на метровом трамплине ей гораздо удобнее, чем на трехметровом. Проблема только в том, что на метровом соревнования на Олимпиаде не проводятся.

В Будапеште Бажина выступит также в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. С учетом того, что именно в Будапеште в 2006 году спортсменка завоевала свою первую серьезную награду - золото чемпионата Европы - шансы на еще один успех у нее определенно есть."Мне все говорят, что это мой город", - заметила она.

Путь длиной в 13 лет

Символичной оказалась и победа Ильи Захарова и Евгения Кузнецова в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Вместе эти спортсмены завоевали немало наград, главной из которых стало серебро Олимпиады 2012 года в Лондоне, однако забраться на высшую ступень на чемпионате мира им до сих пор не удавалось. Каждый раз выше них оказывались китайские пары.

Вот только на этот раз обновленный китайский дуэт Юань Цао/Сыи Се совладать с россиянами не сумел - в последней попытке спортсмены допустили серьезную ошибку, которая стоила им золота. Более того, китайские прыгуны впервые с 2003 года остались без медалей чемпионата мира в одной из дисциплин. Случилось это как раз в соревнованиях с участием Бажиной. Первой стала представительница Австралии Мэддисон Кини, третьей - итальянка Елена Берточчи.

"Мы своих соперников не делим на национальности, они все для нас друзья. К сегодняшней победе мы шли много лет, останавливались в шаге от золота, но сегодня нам удалось стать чемпионами мира именно в синхронных прыжках, мы долго шли к этому", - сказал 27-летний Кузнецов.

"Я очень доволен, поскольку теперь в моем послужном списке есть все медали, - сказал 26-летний Захаров. - Мы об этой медали мечтали с самого детства, с 12-13 лет, как только начали прыгать. У нас были периоды, когда нас разъединяли и мы воевали за то, чтобы быть вместе. Нам говорили, что мы не должны выступать вместе, но мы настаивали на своем".

В первый день чемпионата мира сборная России с двумя золотыми и одной серебряной наградой занимает первое место в общем медальном зачете сборных. Второй идет сборная Китая (1-1-0), третье место делят сборные Австралии и Франции, у которых по одной золотой медали. Французам победу принес Марк-Антуан Оливье в плавании на открытой воде на дистанции пять километров. Россиянин Кирилл Абросимов в этом заплыве стал четвертым.