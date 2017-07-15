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Сенсационный старт: сборная России возглавила медальный зачет ЧМ по водным видам спорта

Спорт
15 июля, 23:40 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 15, июля. /ТАСС

Золото в первый соревновательный день завоевали Илья Захаров и Евгений Кузнецов в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина и синхронистка Светлана Колесниченко

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Евгений Кузнецов и Илья Захаров

Евгений Кузнецов и Илья Захаров

© EPA/ZSOLT SZIGETVARY

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Российская сборная в первый соревновательный день на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала две золотые и одну серебряную награду. Если в синхронном плавании победа Светланы Колесниченко была прогнозируемой, то две другие награды россиян, которые были добыты в прыжках в воду, оказались сенсационными.

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Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште стартовал 14 июля, однако первые медали были разыграны только в субботу. Организаторы составили расписание турнира таким образом, что финалы по синхронному плаванию разыгрываются в первой половине дня, так что первая золотая медаль чемпионата мира в Будапеште досталась сборной России: произошедшая в национальной команде смена поколений на ее результатах никак не отразилась.

Колесниченко успешно заменила в команде пятикратную олимпийскую чемпионку, 19-кратную чемпионку мира Наталью Ищенко, которая в этом году объявила о завершении карьеры. В технической программе солисток она одержала убедительную победу, оставив позади испанку Ону Карбонель и украинку Анну Волошину.

Колесниченко уже является олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой мира, однако этот успех стал для нее особенным - личных наград на таком уровне она до этого не завоевывала. Впереди у нее одно сольное соревнование и выступления в дуэтах, где ее партнершей будет Александра Пацкевич.

Приятная неожиданность

Куда более неожиданными стали результаты в прыжках в воду, в которых сборная России в последнее время на крупных турнирах побед не одерживала. Более того, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она и вовсе осталась без медалей. Когда в синхронных прыжках в миксте с 10-метровой вышки Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли четвертое место, возникли опасения, что неудачная серия россиян на крупных стартах затянется и в Будапеште, однако их развеяла Надежда Бажина. До субботы в активе многократной чемпионки Европы не было ни одной медали чемпионата мира, поэтому ее успех в прыжках с метрового трамплина стал большой неожиданностью; на той же Олимпиаде в прыжках с трехметрового трамплина Бажина стала только 26-й.

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Россиянка Бажина завоевала серебро ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

"Мне сложно далось решение о продолжении карьеры, но стало скучно. Я долгое время отдыхала, занималась другими видами спорта - лыжами, йогой, фитнесом, поскольку спортсмен не может оставаться без работы. И в определенный момент мне стало скучно, я решила еще попрыгать. Родители меня поддержали", - рассказала после успеха 29-летняя Бажина.

Дочь олимпийской чемпионки 1980 года Ирины Калининой и заслуженного тренера России по прыжкам в воду Валерия Бажина пока не загадывает, сможет ли пройти еще один олимпийский цикл и выступить на Олимпиаде 2020 года. Но призналась, что выступать на метровом трамплине ей гораздо удобнее, чем на трехметровом. Проблема только в том, что на метровом соревнования на Олимпиаде не проводятся.

В Будапеште Бажина выступит также в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. С учетом того, что именно в Будапеште в 2006 году спортсменка завоевала свою первую серьезную награду - золото чемпионата Европы - шансы на еще один успех у нее определенно есть."Мне все говорят, что это мой город", - заметила она.

Путь длиной в 13 лет

Символичной оказалась и победа Ильи Захарова и Евгения Кузнецова в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Вместе эти спортсмены завоевали немало наград, главной из которых стало серебро Олимпиады 2012 года в Лондоне, однако забраться на высшую ступень на чемпионате мира им до сих пор не удавалось. Каждый раз выше них оказывались китайские пары.

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Вот только на этот раз обновленный китайский дуэт Юань Цао/Сыи Се совладать с россиянами не сумел - в последней попытке спортсмены допустили серьезную ошибку, которая стоила им золота. Более того, китайские прыгуны впервые с 2003 года остались без медалей чемпионата мира в одной из дисциплин. Случилось это как раз в соревнованиях с участием Бажиной. Первой стала представительница Австралии Мэддисон Кини, третьей - итальянка Елена Берточчи.

"Мы своих соперников не делим на национальности, они все для нас друзья. К сегодняшней победе мы шли много лет, останавливались в шаге от золота, но сегодня нам удалось стать чемпионами мира именно в синхронных прыжках, мы долго шли к этому", - сказал 27-летний Кузнецов.

"Я очень доволен, поскольку теперь в моем послужном списке есть все медали, - сказал 26-летний Захаров. - Мы об этой медали мечтали с самого детства, с 12-13 лет, как только начали прыгать. У нас были периоды, когда нас разъединяли и мы воевали за то, чтобы быть вместе. Нам говорили, что мы не должны выступать вместе, но мы настаивали на своем".

В первый день чемпионата мира сборная России с двумя золотыми и одной серебряной наградой занимает первое место в общем медальном зачете сборных. Второй идет сборная Китая (1-1-0), третье место делят сборные Австралии и Франции, у которых по одной золотой медали. Французам победу принес Марк-Антуан Оливье в плавании на открытой воде на дистанции пять километров. Россиянин Кирилл Абросимов в этом заплыве стал четвертым.

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