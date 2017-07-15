СМИ: шесть стран потребовали от ФИФА переноса ЧМ-2022 из Катара

ТАСС, 15 июля. Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) требование перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на портал The Local.

По информации портала, письмо в ФИФА направили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. В письме указано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является "базой террористов". Отмечается, что страны готовы бойкотировать турнир, если ФИФА не прислушается к их требованиям.

"Эти страны предупредили ФИФА о рисках для болельщиков и игроков в Катаре", - говорится в заявлении главы ФИФА Джанни Инфантино, оказавшемся в распоряжении портала.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Однако власти Катара в ответ на это заявили, что дипломатический и экономический бойкот не помешает подготовке к проведению турнира.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в $8-10 миллиардов, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного ФИФА.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.