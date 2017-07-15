Сборная России второй раз подряд стала чемпионом мира по футболу среди медработников

ТАСС, 15 июля. Сборная России по футболу стала победителем чемпионата мира среди медработников 2017 года в возрастной категории старше 45 лет, который проходил в австрийском Леоганге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финале россияне разгромили команду Литвы со счетом 5:0. Третье место заняла команда Украины. В шести матчах на турнире россияне забили 34 мяча. Каждый матч состоял из двух таймов по 30 минут.

Сборная России стала двукратным чемпионом мира по футболу среди медработников в возрастной категории старше 45 лет. В 2016 году на своем первом чемпионате мира россияне также завоевали золото.

В основной возрастной категории (старше 25 лет) победителем стала сборная Чехии. Второе место заняли украинцы, третье - шведы. Сборная России, выступающая на чемпионатах мира в этой категории с 2013 года, заняла 11-е место.