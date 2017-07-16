Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

NYT: экс-глава ФБР после увольнения решил написать книгуМеждународная панорама 16 июля, 1:49
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам МосквыСпорт 16 июля, 1:43
Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики ТрампаКультура 16 июля, 1:25
Тарпищев: Макарова и Веснина являются лучшей парой в женском теннисеСпорт 16 июля, 0:59
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разрядеСпорт 16 июля, 0:25
Сенсационный старт: сборная России возглавила медальный зачет ЧМ по водным видам спортаСпорт 15 июля, 23:40
СМИ: шесть стран потребовали от ФИФА переноса ЧМ-2022 из КатараСпорт 15 июля, 23:27
Теннисисты Кубот и Мело выиграли Уимблдон в мужском парном разрядеСпорт 15 июля, 23:08
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристовПроисшествия 15 июля, 22:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) в финале Уимблдона в парном разряде.
"Посеянные" на турнире под вторым номером россиянки разгромили соперниц со счетом 6:0, 6:0. Матч, продолжавшийся 55 минут, проходил под закрытой крышей с искусственным освещением из-за затянувшегося финального матча в мужском парном разряде.
Данная победа стала для российских теннисисток первой на Уимблдоне, при этом Веснина пробивалась в финал этого турнира в парах в третий раз за карьеру, Макарова - во второй. Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Третий в сезоне турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) завершится 16 июля.
The moment Elena Vesnina and Ekaterina Makarova claimed their first ladies' doubles title at #Wimbledon pic.twitter.com/V6KbFIOKoD— Wimbledon (@Wimbledon) 15 июля 2017 г.