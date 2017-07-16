Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

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ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) в финале Уимблдона в парном разряде.

"Посеянные" на турнире под вторым номером россиянки разгромили соперниц со счетом 6:0, 6:0. Матч, продолжавшийся 55 минут, проходил под закрытой крышей с искусственным освещением из-за затянувшегося финального матча в мужском парном разряде.

Данная победа стала для российских теннисисток первой на Уимблдоне, при этом Веснина пробивалась в финал этого турнира в парах в третий раз за карьеру, Макарова - во второй. Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Третий в сезоне турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) завершится 16 июля.

The moment Elena Vesnina and Ekaterina Makarova claimed their first ladies' doubles title at #Wimbledon pic.twitter.com/V6KbFIOKoD — Wimbledon (@Wimbledon) 15 июля 2017 г.