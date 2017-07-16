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Тарпищев: Макарова и Веснина являются лучшей парой в женском теннисе

Спорт
16 июля, 0:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Российские теннисистки впервые в карьере выиграли Уимблдон в парном разряде

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина являются лучшей парой в женском теннисе на данный момент и заслуженно выиграли Уимблдон. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Российские теннисистки победили Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) в финале Уимблдона в парном разряде со счетом 6:0, 6:0.

"Пары играли на разных скоростях, плюс у соперниц наших девочек хуже шла подача, поэтому финал сложился в одни ворота, - сказал Тарпищев. - Разница в классе была заметна. Вообще, Веснина и Макарова являются одной из лучших пар в мире. Национальной, из одной страны, так точно лучшей, соперничать с ними очень тяжело".

Данная победа стала для российских теннисисток первой на Уимблдоне, при этом Веснина пробивалась в финал этого турнира в парах в третий раз за карьеру, Макарова - во второй. Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Третий в сезоне турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) завершится 16 июля.

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