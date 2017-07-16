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Футболист Сакала рассказал о мечте попасть в основную команду "Спартака"

Спорт
16 июля, 9:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Замбийский нападающий отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что полностью адаптировался в московском клубе

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Фэшн Сакала

Фэшн Сакала

© EPA/WALLACE WOON

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Спартак-2" Фэшн Сакала мечтает играть за основную команду, но с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой он пока не общался. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"В основной команде есть [Квинси] Промес, мы очень сдружились, он мне часто помогает, рассказывает о своей жизни в России, как он здесь начинал, адаптировался, воодушевляет меня, за что ему огромное спасибо. Конечно, моя мечта попасть в основную команду, но я пришел в "Спартак-2", и должен работать и доказывать, что ты лучший и достоин выступать в основе. Но с главным тренером [основной команды] Каррерой пока не общался", - сказал Сакала.

В субботу "Спартак-2" в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обыграл "Оренбург", единственный гол в матче забил Сакала. "У меня все тут замечательно, я полностью адаптировался. Нашел много друзей, мы постоянно общаемся, шутим, есть тренеры и переводчики, поэтому чувствую себя как дома. Я хоть и домосед, не люблю куда-то выходить, но это нисколько не мешает мне здесь жить", - рассказал 20-летний замбиец.

Ранее в Южной Корее завершился молодежный чемпионат мира, на котором Сакала стал лучшим бомбардиром сборной Замбии, забив четыре гола. "В "Спартаке-2" я, прежде всего, игрок команды и должен помимо индивидуальных действий делать вклад в командную игру. Если я забиваю гол, то это общая заслуга, а не только моя, - отметил нападающий. - На чемпионате мира я хорошо выступил, мне удалось забить там много голов, и это придало мне уверенности, которая перенеслась на игру в "Спартаке-2".

По словам игрока, ему лично часто помогает главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько. "Дмитрий Иванович очень часто помогает, мы с ним постоянно общаемся, он вызывает к себе на индивидуальные собеседования, рассказывает, что можно сделать, чтобы улучшить свою игру. Он показывает, какие у меня сильные качества и что надо улучшить - в частности, делает нарезки видеоклипов игроков мирового уровня на моей позиции, чтобы я мог смотреть на них и брать с них пример", - подчеркнул Сакала.

Замбийский футболист является чемпионом своей страны в составе футбольного клуба "Занако", за который нападающий в первый же год забил 10 голов. Зимой он находился на просмотре в "Спартаке-2" и в феврале подписал трехлетний контракт. Футболист дебютировал за вторую команду в марте, а затем провел несколько матчей за молодежный состав, забил там три мяча, тем самым помог выиграть молодежное первенство. С марта этого года Сакала выступает за молодежную сборную Замбии.

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