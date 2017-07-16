Мутко: сборная России стартовала без раскачки на чемпионате мира по водным видам спорта

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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Старт чемпионата мира по водным видам спорта показал серьезный настрой сборной России, которая начала соревнования без раскачки. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Российская сборная в первый соревновательный день на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала две золотые медали медали - синхронистка Светлана Колесниченко стала первой в технической программе солисток, Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали победителями в соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Также обладательницей серебряной медали мирового первенства по прыжкам с метрового трамплина стала Надежда Бажина.
"Как обычно, наши девочки в синхронном плавании побеждают, синхронистки всегда находятся в тонусе, несмотря на все перемены, - сказал Мутко. - Я знаю, как готовились Захаров с Кузнецовым, у них был сумасшедший настрой, поэтому они одержали абсолютно закономерную победу. Ничего удивительного здесь нет, все-таки в этой дисциплине они наряду с китайцами являются мировыми лидерами. Поздравляю их и надеюсь, что эта победа придаст сил молодым ребятам".
"Надежда [Бажина] умница, она вернулась и серьезно работает, я видел, как она готовилась. Вообще в команде сейчас очень хорошая обстановка. Надя всегда была в мировой элите, но что-то ей не хватало, а сейчас наконец-то завоевала медаль, что прекрасно", - добавил он.
"Соревнования только начались, мы видим, что наша команда серьезно настроена. Ребята показали хороший старт, без раскачек", - заключил собеседник агентства.
Чемпионат мира завершится 30 июля.