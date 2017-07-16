Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: сборная России стартовала без раскачки на чемпионате мира по водным видам спорта

Спорт
16 июля, 11:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Российская сборная в первый соревновательный день завоевала две золотые медали и одно серебро

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

©  Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Старт чемпионата мира по водным видам спорта показал серьезный настрой сборной России, которая начала соревнования без раскачки. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Российская сборная в первый соревновательный день на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала две золотые медали медали - синхронистка Светлана Колесниченко стала первой в технической программе солисток, Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали победителями в соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Также обладательницей серебряной медали мирового первенства по прыжкам с метрового трамплина стала Надежда Бажина.

Смотрите также
Евгений Кузнецов и Илья Захаров

Сенсационный старт: сборная России возглавила медальный зачет ЧМ по водным видам спорта

"Как обычно, наши девочки в синхронном плавании побеждают, синхронистки всегда находятся в тонусе, несмотря на все перемены, - сказал Мутко. - Я знаю, как готовились Захаров с Кузнецовым, у них был сумасшедший настрой, поэтому они одержали абсолютно закономерную победу. Ничего удивительного здесь нет, все-таки в этой дисциплине они наряду с китайцами являются мировыми лидерами. Поздравляю их и надеюсь, что эта победа придаст сил молодым ребятам".

"Надежда [Бажина] умница, она вернулась и серьезно работает, я видел, как она готовилась. Вообще в команде сейчас очень хорошая обстановка. Надя всегда была в мировой элите, но что-то ей не хватало, а сейчас наконец-то завоевала медаль, что прекрасно", - добавил он.

"Соревнования только начались, мы видим, что наша команда серьезно настроена. Ребята показали хороший старт, без раскачек", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области
2
Умер актер Владимир Толоконников
3
На вооружение ВМС США поступил новейший эскадренный миноносец John Finn
4
В Ростове-на-Дону обрушилась часть стены жилого дома
5
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
6
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
7
СК проводит проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окна многоэтажки в Бирюлево
Темы дня
Реклама