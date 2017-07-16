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Глава департамента судейства РФС не имеет претензий к работе Безбородова в игре Суперкубка

Спорт
16 июля, 12:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После матча главный тренер "Локомотива" Юрий Семин с критикой высказался в адрес судейства, заявив, что Владислав Безбородов испортил игру

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Андрей Будогосский

Андрей Будогосский

© Евгений Волчков/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский не имеет принципиальных претензий к работе арбитра Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России. Об этом он рассказал ТАСС.

"У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова", - сказал Будогосский.

В матче за Суперкубок страны, который прошел в пятницу, московский "Спартак" со счетом 2:1 в дополнительной время обыграл столичный "Локомотив". После матча главный тренер проигравшей команды Юрий Семин с критикой высказался в адрес судейства, заявив, что Безбородов испортил игру.

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