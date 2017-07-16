Глава департамента судейства РФС не имеет претензий к работе Безбородова в игре Суперкубка

Мутко: ЦСКА роскошно смотрелся в матче с "Анжи", команда играет рационально и спокойноСпорт 16 июля, 12:27
Глава департамента судейства РФС не имеет претензий к работе Безбородова в игре СуперкубкаСпорт 16 июля, 12:21
Мутко: сборная России стартовала без раскачки на чемпионате мира по водным видам спортаСпорт 16 июля, 11:59
Работу космического телескопа "Спектр-Р" продлили до 2019 годаКосмос 16 июля, 11:55
Умерла автор романов об Анжелике Анн ГолонКультура 16 июля, 11:52
Мутко: Макарова и Веснина являются лидерами парного женского тенниса в миреСпорт 16 июля, 11:34
Каноисты Штыль и Мелантьев завоевали золото ЧЕ в заезде двоек на 500 мСпорт 16 июля, 11:30
Макрон: переговоры в Версале вывели сотрудничество с Россией по Сирии на новый уровеньМеждународная панорама 16 июля, 11:06
ФИФА не получала письмо от имени шести стран с требованием переноса ЧМ-2022 из КатараСпорт 16 июля, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский не имеет принципиальных претензий к работе арбитра Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России. Об этом он рассказал ТАСС.
"У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова", - сказал Будогосский.
В матче за Суперкубок страны, который прошел в пятницу, московский "Спартак" со счетом 2:1 в дополнительной время обыграл столичный "Локомотив". После матча главный тренер проигравшей команды Юрий Семин с критикой высказался в адрес судейства, заявив, что Безбородов испортил игру.