Глава департамента судейства РФС не имеет претензий к работе Безбородова в игре Суперкубка

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский не имеет принципиальных претензий к работе арбитра Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России. Об этом он рассказал ТАСС.

"У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова", - сказал Будогосский.

В матче за Суперкубок страны, который прошел в пятницу, московский "Спартак" со счетом 2:1 в дополнительной время обыграл столичный "Локомотив". После матча главный тренер проигравшей команды Юрий Семин с критикой высказался в адрес судейства, заявив, что Безбородов испортил игру.