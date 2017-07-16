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Мутко: ЦСКА роскошно смотрелся в матче с "Анжи", команда играет рационально и спокойно

Спорт
16 июля, 12:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам главы РФС, ЦСКА будет одним из фаворитов чемпионата

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский ЦСКА в первом туре чемпионата России против махачкалинского "Анжи" показал роскошную, рациональную и спокойную игру. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В субботу ЦСКА на выезде обыграл "Анжи" со счетом 3:1.

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"ЦСКА - это лидер российского футбола, это стабильный, серьезный клуб, с ним нельзя шутить. Гончаренко - очень серьезный и вдумчивый тренер, я вижу, что команда играет рационально и спокойной, победа над "Анжи" стала заслуженной. ЦСКА будет одним из фаворитов, тем интереснее будет чемпионат. Рад, что Алан Дзагоев отыграл полный матч, набирает форму, кондиции, так что в целом команда роскошно смотрится, видно, что серьезно готова к сезону", - сказал Мутко.

"Надеюсь, что футбол в этом сезоне будет очень интересным. Вчера посещал казанский "Рубин", заезжал посмотреть на поле, тренировочную базу, пообщался к Курбаном Бекиевичем (Бердыевым, главным тренером команды - прим. ТАСС), руководством, там тоже настрой серьезный, так что чемпионат будет серьезным. "Зенит" тоже будет представлять очень серьезную силу. "Спартак" и "Локомотив" показали шикарную игру в Суперкубке", - отметил вице- премьер.

"Очень важно, что этот чемпионат предваряет мировое первенство. Даже жаль, что зимний перерыв будет", - добавил он.

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