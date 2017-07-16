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"Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче первого тура чемпионата России

Спорт
16 июля, 12:55 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0, голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС, архив

ТАСС, 16 июля. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:0 одержал победу над "СКА-Хабаровском" в выездном матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. На 81-й минуте Александр Кокорин удвоил преимущество своей команды.

"Зенит" провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини. В стартовом составе вышли пришедшие в межсезонье полузащитники Леандро Паредес и Александр Ерохин, на замену - Кузяев и нападающий Себастьян Дриусси.

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Кузяев забил первый гол в профессиональной карьере. Уроженец Набережных Челнов, воспитывавшийся в академии "Зенита", выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) за петрозаводскую "Карелию" (22 матча), в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за нижнекамский "Нефтехимик" (15), а с 2014 года - в Российской футбольной премьер-лиге за "Терек" (70). В межсезонье 24-летний центральный полузащитник подписал контракт с "Зенитом" на три года.

В составе хабаровского клуба в высшем дивизионе чемпионата России дебютировали восемь футболистов - вратарь Александр Довбня, защитник Дмитрий Гришко и полузащитники Максим Казанков, Иван Лескано, Руслан Корян, Константин Савичев, Виталий Федотов и Алексей Друзин.

В следующем туре "Зенит" 22 июля на своем поле примет казанский "Рубин". "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом" двумя днями позже. В прошлом сезоне "Зенит" занял третье место в таблице премьер-лиги. "СКА-Хабаровск" провел прошлый сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), и попал в премьер-лигу, обыграв "Оренбург" в переходных матчах.

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