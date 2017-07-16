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Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтов

Спорт
16 июля, 13:07 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 16, июля. /ТАСС

Второе место заняли китаянки Цзян Вэньвэнь и Цзян Тинтин, третье - украинки Елизавета Яхно и Анна Волошина

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Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

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Россиянки набрали 95,0515 балла. Второе место заняли китаянки Цзян Вэньвэнь и Цзян Тинтин, на счету которых 94,0775 балла. Украинский дуэт в составе Елизаветы Яхно и Анны Волошиной завоевал бронзовые медали (92,6482).

Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й в карьере. Для сборной России это золото - третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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