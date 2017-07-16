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Тренер "Зенита" Манчини пошутил, что выпустил Кузяева в матче РФПЛ, зная, что он забьет

Спорт
16 июля, 13:31 UTC+3 ТАСС

В первом туре "Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС, архив

ТАСС, 16 июля. Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини в ходе гостевой встречи первого тура чемпионата России по футболу со "СКА-Хабаровском" выпустил на поле Далера Кузяева, поскольку был уверен в том, что 24-летний полузащитник забьет мяч. Об этом Манчини рассказал после игры в эфире телеканала "Наш футбол".

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Кузяев вышел на замену на 46-й минуте встречи и стал автором победного гола (2:0).

"Выдался сложный матч - сказался тяжелый перелет, да и соперник играл хорошо. После перерыва выпустил на поле Далера Кузяева, потому что знал, что он забьет, - пошутил итальянский специалист, для которого встреча в Хабаровске стала первой официальной игрой на посту главного тренера "Зенита". - Хотел бы поблагодарить своих футболистов, который полностью выполнили установку на матч".

Кузяев забил первый гол в профессиональной карьере. Уроженец Набережных Челнов, воспитывавшийся в академии "Зенита", выступал в Профессиональной футбольной лиге за петрозаводскую "Карелию" (22 матча), в Футбольной национальной лиге за нижнекамский "Нефтехимик" (15), а с 2014 года - в Российской футбольной премьер-лиге за "Терек" (70). В межсезонье 24-летний центральный полузащитник подписал контракт с "Зенитом" на три года.

В следующем туре "Зенит" 22 июля на своем поле примет казанский "Рубин".

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