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Гендиректор клуба: "СКА-Хабаровск" достойно смотрелся в игре с "Зенитом"

Спорт
16 июля, 13:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам Олега Флегонтова, за команду не стыдно

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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" достойно смотрелся в матче против санкт-петербургского "Зенита", за такую команду не будет стыдно в чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор хабаровского клуба Олег Флегонтов.

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Александр Кокорин

"Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче первого тура чемпионата России

В воскресенье "СКА-Хабаровск" на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. По ходу встречи хабаровчане нанесли 13 ударов по воротам соперника, два из которых попали в перекладину.

"Ребята сыграли очень достойно, за такую команду не будет стыдно в лиге", - сказал гендиректор.

"СКА-Хабаровск" впервые в истории выступает в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги и в стыковых матчах обыграла "Оренбург".

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