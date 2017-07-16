Колесниченко и Пацкевич старались быть эмоциональными в своей победной программе на ЧМ

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БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич в победной технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта старались быть веселыми и эмоциональными девушками. Об этом они рассказали журналистам после победы.
Россиянки на чемпионате мира в Будапеште набрали 95,0515 балла. Второе место заняли китаянки Цзян Вэньвэнь и Цзян Тинтин, на счету которых 94,0775 балла. Украинский дуэт в составе Елизаветы Яхно и Анны Волошиной завоевал бронзовые медали (92,6482).
"Мы старались быть веселыми, сексуальными и эмоциональными девушками и передать атмосферу кабаре", - сказала Пацкевич.
Программа на музыку из мюзикла "Чикаго" была поставлена еще в прошлом году для многократных олимпийских чемпионок Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, но они не решились ее показывать в прошлом году на Играх в Рио-де-Жанейро. "Мы решили воспользоваться шансом показать ее, тем более что у нас сложился новый дуэт. Нам эта программа нравится", - пояснила Пацкевич.
Спортсменки впервые выступали в дуэте на столь высоком уровне. "Мы со Светланой правда похожи по физическим данным и у нас в жизни много похожих составляющих. Заметили, что у нас даже ноги одинаковые, в группе путались кто из нас кто. Удивляемся, почему же так сложно делать дуэт синхронно, если мы так похожи", - сказала Пацкевич.
"Я выступала очень давно в дуэте. Работа в дуэте отличается от работы в группе: в группе я выполняла акробатические элементы, была связующим звеном как опытный спортсмен. Здесь попроще, поскольку мне не надо было тратить моральные силы на то, чтобы настроить Светлану. Сейчас я больше волновалась за себя, чем за нее", - рассказала синхронистка.
Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й в карьере. Для сборной России это золото - третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.
Чемпионат мира завершится 30 июля.