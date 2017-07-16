Астахов: переход на формат "Финала четырех" является вызовом для Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход на формат "Финала четырех" является вызовом для Единой лиги ВТБ, его эффективность можно будет оценить только по итогам сезона. Об этом ТАСС заявил генеральный директор баскетбольного клуба "Химки" Павел Астахов.

В субботу на совете лиги было принято решение определять чемпиона не в серии плей-офф, а в "Финале четырех". "Против этого решения выступали мы, ЦСКА, "Астана" и УНИКС. И пусть единственный раз мы смогли выиграть Единую лигу ВТБ как раз когда был "Финал четырех", все равно считаю, что во главе должен стоять спортивный принцип, - сказал Астахов. - Серия плей-офф более честная и дает право на ошибку. Так играют ведущие лиги мира".

"В любом случае, в конце сезона будем анализировать этот шаг (переход к "Финалу четырех"). Это вызов для лиги, учитывая, что наш "Финал четырех" будет проходить после "Финала четырех" Евролиги и по качеству нам надо сделать это событие не хуже", - подчеркнул он.

"Финал четырех" Единой лиги ВТБ 2018 года пройдет с 8 по 10 июня, место его проведения будет определено позднее.