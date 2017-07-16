Медведев: победа в финале Уимблдона подтвердила мастерство Весниной и Макаровой

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских теннисисток Елену Веснину и Екатерину Макарову с победой в финале Уимблдона в парном разряде. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства, глава кабмина направил спортсменкам поздравительную телеграмму.
В субботу Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона в парном разряде, обыграв Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) со счетом 6:0, 6:0.
"Талантливые теннисистки, олимпийские чемпионки, вы достойно продолжаете выступать на престижных мировых соревнованиях. И Уимблдонский турнир стал еще одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать", - цитирует пресс-служба поздравление премьера.
Как отметил Медведев, российские спортсменки не оставили шансов сильным соперницам, выиграв оба сета с разгромным счетом 6:0.
"Вашему успеху радовались миллионы поклонников тенниса и, конечно, ваши наставники. Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать", - заключил Медведев.