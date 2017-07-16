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Сборная России вышла в полуфинал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии

Спорт
16 июля, 14:20 UTC+3 ТАСС

В 1/4 финала россияне со счетом 19:12 обыграли команду Грузии

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ТАСС, 16 июля. Сборная России по регби-7 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал финального этапа европейской серии Гран-при, который проходит в английском Эксетере.

Россияне со счетом 19:12 обыграли грузин в четвертьфинале соревнований. В полуфинале сборная России сыграет с победителем другого матча 1/4 финала, в котором встретятся сборные Испании и Португалии. Полуфинал будет сыгран позднее в воскресенье.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года - в формате серии Гран-при. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2007, 2009 и 2016 годах.

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