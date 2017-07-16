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Власенко отговорил прыгунов в воду Кузнецова и Захарова завершать карьеру после ОИ-2016

Спорт
16 июля, 14:27 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Глава Российской федерации прыжков в воду отметил, что главной мотивацией продолжать карьеру для них стало желание защищать честь страны на международной арене

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Евгений Кузнецов и Илья Захаров

Евгений Кузнецов и Илья Захаров

© EPA/BALAZS CZAGANY

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Илья Захаров, одержавшие в субботу победу на чемпионате мира, после неудачного выступления на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро собирались завершить спортивную карьеру. Как сообщил ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, он сумел переубедить прыгунов идти на этот шаг.

Для Кузнецова и Захарова победа в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в Будапеште стала первой на чемпионатах мира. На трех предыдущих турнирах российский дуэт становился вторым. Кузнецов и Захаров являются серебряными призерами Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в аналогичной дисциплине. В Рио-де-Жанейро они стали седьмыми.

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"Они снова вернулись в большой спорт, поскольку после провала на Олимпиаде оба хотели завершать выступления. Я с ними на эту тему много разговаривал, пытался понять, чем они планируют заниматься дальше, говорил, что мы их бросать не будем и поможем устроиться в жизни, но если есть силы, то надо продолжать до следующей Олимпиады", - сказал Власенко.

"Я говорил Захарову: "Илья, ты олимпийский чемпион, тебе не стыдно уходить из спорта на такой ноте?". Они подумали, посоветовались со своими семьями и приняли единственно правильное решение", - добавил он.

Глава федерации отметил, что главной мотивацией продолжать карьеру для них стало желание защищать честь страны на международной арене. "Они патриоты. Каждый день они, можно сказать, идут на смерть, поскольку это очень опасный вид спорта. В него не идут за деньгами, зарплаты там, на уровне того же футбола и хоккея, несопоставимые. Но они отдают все, что у них есть. Такие результаты дорогого стоят", - отметил он.

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