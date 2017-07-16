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Фурсенко: "Зенит", несмотря на тяжелые условия, сыграл в Хабаровске на пять баллов

Спорт
16 июля, 14:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Президент клуба впечатлен связкой аргентинского полузащитника Леанро Паредеса, вышедшего в стартовом составе, с соотечественником Себастьяном Дриусси

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Вячеслав Евдокимов /ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Игру "Зенита" в матче первого тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском" можно оценить на отлично, учитывая сложные условия, сопровождавшие встречу. Такое мнение ТАСС высказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Встреча, которая началась в 11:00 мск, завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0, голами отметились Далер Кузяев (52-я минута) и Александр Кокорин (81). Матч стал первым официальным для нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини.

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"Конечно, играть было сложно: во-первых, первый официальный матч Роберто Манчини, во-вторых, дальний перелет, в третьих, искусственное поле, играть не нем очень непросто, оно не приспособлено к быстрой игре "Зенита". Но надо сказать, что ребята справились с задачей хорошо. С учетом того, что перелет был девять часов, сыграли на пять баллов. Победа ценна еще и тем, что соперник - хорошо подготовленная команда", - поделился впечатлениями Фурсенко.

Собеседник ТАСС отметил, что за команду сыграли семь россиян с учетом вышедшего на замену во втором тайме Кузяева. "Это дорогого стоит. И оба гола забили российские игроки. Очень рад, что Кокорин забил, не выключился из эпизода, пошел до конца. А Шатов выдал отличную передачу, в результате получился хороший гол", - добавил он.

Фурсенко впечатлен связкой аргентинского полузащитника Леанро Паредеса, вышедшего в стартовом составе, с соотечественником Себастьяном Дриусси. "Паредес, конечно, высочайшего уровня игрок, потрясающе оснащен технически, прекрасно видит поле. Он настоящий опорник, опора всей команды. В связке с Дриусси они будут тащить за собой и других игроков, тем более партнеры у них российские сборники, а нам очень важно подготовить наших игроков к чемпионату мира", - считает президент сине-бело-голубых.

Во втором туре "Зенит" 22 июля примет на своем поле казанский "Рубин".

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