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Пацкевич: хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложно

Спорт
16 июля, 15:01 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Спортсменка похвалила условия для соревнований на чемпионате мира в Будапеште

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Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

© EPA/ZSOLT CZEGLEDI

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.

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Соревнования синхронисток в Будапеште проходят в открытом бассейне, в то время как к чемпионату мира спортсменки готовились в помещении.

"В Рио, поверьте, мы прошли через все: огонь, воду и медные трубы. Тут все нормально, созданы хорошие условия для соревнований: еда, проживание, вода отличные", - сказала Пацкевич.

Тренер дуэта Татьяна Данченко рассказала, что переход из закрытого бассейна в открытый наложил свой отпечаток на выступление спортсменок, однако организовывать специальный сбор для подготовки к чемпионату мира было рискованно. "Это повлияло, но поскольку девчонки много болели, я решила, что их нельзя было кантовать и лишний раз везти куда-то в Европу или возить по России. Каждый перелет - это риск заболеть", - сказала Данченко.

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На Олимпийских играх соревнования по синхронному плаванию проходили в воде зеленого цвета, поскольку система очистки бассейна работала неисправно.

Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й в карьере. Для сборной России это золото - третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.

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