Пацкевич: хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложно

Оргкомитет ЧМ не сможет решить проблему холода в прыжковом бассейнеСпорт 16 июля, 15:12
Пацкевич: хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложноСпорт 16 июля, 15:01
AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступленияхМеждународная панорама 16 июля, 14:59
Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 годаСпорт 16 июля, 14:55
Фурсенко: "Зенит", несмотря на тяжелые условия, сыграл в Хабаровске на пять балловСпорт 16 июля, 14:45
Власенко отговорил прыгунов в воду Кузнецова и Захарова завершать карьеру после ОИ-2016Спорт 16 июля, 14:27
Медведев: победа в финале Уимблдона подтвердила мастерство Весниной и МакаровойСпорт 16 июля, 14:24
Гендиректор ФК "СКА-Хабаровск" доволен организацией матча с "Зенитом"Спорт 16 июля, 14:21
Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метровСпорт 16 июля, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.
Соревнования синхронисток в Будапеште проходят в открытом бассейне, в то время как к чемпионату мира спортсменки готовились в помещении.
"В Рио, поверьте, мы прошли через все: огонь, воду и медные трубы. Тут все нормально, созданы хорошие условия для соревнований: еда, проживание, вода отличные", - сказала Пацкевич.
Тренер дуэта Татьяна Данченко рассказала, что переход из закрытого бассейна в открытый наложил свой отпечаток на выступление спортсменок, однако организовывать специальный сбор для подготовки к чемпионату мира было рискованно. "Это повлияло, но поскольку девчонки много болели, я решила, что их нельзя было кантовать и лишний раз везти куда-то в Европу или возить по России. Каждый перелет - это риск заболеть", - сказала Данченко.
На Олимпийских играх соревнования по синхронному плаванию проходили в воде зеленого цвета, поскольку система очистки бассейна работала неисправно.
Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й в карьере. Для сборной России это золото - третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.