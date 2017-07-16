Байдарочники Ляпунов и Дьяченко завоевали серебро ЧЕ в двойках на дистанции 200 м

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ТАСС, 16 июля. Россияне Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко завоевали серебряные медали в заезде мужских байдарок-двоек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.
Победу одержали венгры Балаш Биркас и Марк Баляска, показавшие время 30,740 секунды. Россияне уступили лидерам 0,460 секунды. Третьими стали немцы Рональд Рауэ и Макс Лемке (+0,625).
Дьяченко, который является олимпийским чемпионом 2012 года, в третий раз становится серебряным призером чемпионатов Европы. Кроме того, в 2013 году на европейском первенстве он в данной дисциплине завоевал золото. Ляпунова на ЧЕ-2016 стал вторым в заезде байдарок-четверок на 1000 метров.
Для сборной России это серебро стало третьим на турнире. Также в активе команды три золота и четыре бронзы.
Чемпионат Европы завершится 16 июля.