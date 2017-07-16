Газизов: переход в "Уфу" футболиста "Хапоэля" Готлиба вряд ли состоится

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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переход защитника израильского футбольного клуба "Хапоэль" Эди Готлиба в "Уфу" вряд ли произойдет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов.
Ранее гендиректор рассказал ТАСС, что в переговорах о переходе футболиста в "Уфу" есть определенные трудности.
"Мы делали предложение, но пока не нашли понимания. Перейдет ли он? Больше нет, чем да. Может быть, он окажется в другом клубе, где ему предложат лучшую зарплату, но футболист он хороший", - сказал Газизов.
"Никого не будем вместо него брать. Мы его вели, варианты рассматривали, но больше пока не думаем. До сентября, когда закроется трансферное окно, еще есть время, так что посмотрим", - добавил гендиректор.
В прошлом сезоне Готлиб провел 19 матчей за "Хапоэль" в чемпионате Израиля, забив четыре гола. Кроме того, игрок имеет российский паспорт и мог получить спортивное российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате страны.