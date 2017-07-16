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Оргкомитет ЧМ не сможет решить проблему холода в прыжковом бассейне

Спорт
16 июля, 15:12 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Соревнования по прыжкам в воду проходят в Центре водных видов спорта "Дагай", который был открыт весной этого года

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© EPA/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет чемпионата мира по водным видам спорта не сможет решить проблему низкой температуры в прыжковом бассейне, которая мешает спортсменам во время тренировок и соревнований. Об этом ТАСС сообщили офисе турнира.

Соревнования по прыжкам в воду проходят в Центре водных видов спорта "Дагай", который был открыт весной этого года.

"Поскольку специально к чемпионату мира были пристроены временные конструкции, на стыке крыши и стен есть зазоры, которые обеспечивают вентиляцию. По этой причине и возникает сквозняк, который ощущают спортсмены. К сожалению, устранить эту проблему уже не получится, однако у нас состоялась специальная встреча по этому вопросу с представителями всех национальных сборных и никто претензий на этот счет предъявлять не стал, тем более что вода в бассейне достаточно теплая", - сообщили в оргкомитете.

Чемпионат мира в Будапеште стартовал 14 июля, в субботу в прыжках в воду были разыграны первые медали. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров, в прыжках с метрового трамплина россиянка Евгения Бажина завоевала серебро. Практически все из них жаловались на холод.

"Бассейн хороший, большой, но очень холодно, аж ноги стынут. Когда идут соревнования, то еще нормально, но во время тренировок стоишь в очередях и замерзаешь", - отметила Бажина.

Планируется, что после чемпионата мира две трибуны Центра водных видов спорта будут демонтированы и его вместимость сократится с 15 до 3 тысяч зрителей.

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