Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят - 15-й

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ТАСС, 16 июля. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Великобритании.
Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал финский пилот "Ферарри" Кими Райкконен.
Трехкратный чемпион мира Хэмилтон в пятый раз в карьере выиграл домашний этап, из них четыре были одержаны подряд (2014-17). По количеству побед на британском Гран-при он сравнялся с британцем Джимом Кларком и французом Аленом Простом, которые чаще всех в истории побеждали в Гран-при Великобритании.
Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 15-м. На первом круге гонки он столкнулся со своим партнером по команде испанцем Карлосом Сайнсом-младшим, которому из-за этой аварии пришлось сойти с дистанции. Россиянин получил два штрафных балла за этот инцидент, таким образом, в его активе стало девять штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если гонщик наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку.
В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот "Ферарри" Себастьян Феттель, финишировавший седьмым. В его активе 177 очков по итогам 10 этапов. Хэмилтон (176) сократил отставание до одного очка. Третье место занимает Боттас (154).
Следующий этап пройдет в Венгрии с 28 по 30 июля.