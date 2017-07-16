Участник полумарафона скончался во время забега в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Бегун скончался во время полумарафона "Кремлевская стена", который прошел в воскресенье в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия.
"Один из участников забега скончался, не добежав до финиша. Скорая помощь была за 4 км от места происшествия и сразу прибыла туда", - сообщил он. Собеседник агентства добавил, что нескольким участникам забега тоже стало плохо и им потребовалась медицинская помощь.
Организатор не уточнил возраст и личность погибшего. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что погибший был мужчина 1974 года рождения. По словам источника, у скончавшегося была медицинская справка о допуске к забегу.
Ранее МЧС по Нижегородской области предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с 30-градусной жарой.
Забег "Кремлевская стена" проходил в Нижнем Новгороде 16 июля, в нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители бега. Массовый забег прошел по исторической части города. Старт и финиш всех дистанций состоялся на площади Минина и Пожарского, участники проходили дистанции в 3,3 км, 10 км и 21,1 км.