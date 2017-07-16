Комиссар матча: организации игры "СКА-Хабаровск" - "Зенит" можно поставить "пятерку"

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Организаторам матча чемпионата России между "СКА-Хабаровском" и "Зенитом" можно поставить "пятерку" за проведение игры. Такое мнение ТАСС высказал комиссар встречи, руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

В воскресенье "СКА-Хабаровск" на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. Матч состоялся на стадионе имени Ленина в Хабаровске, который последним из всех арен премьер-лиги получил разрешение на проведение матчей. Ранее на стадионе было уложено новое искусственное поле, а также усилено освещение.

"По ходу матча все было организовано, был полный стадион, эвакуация прошла нормально, задержанных нет, не было ни взрыва петард, ни оскорбительных кричалок, мата, оскорблений, все было нормально. Тут сработали полиция, службы правопорядка, контрольно-распорядительная служба. В общем подготовились нормально и к сентябрю предполагают сделать новый свет - сейчас его только усилили. Я бы поставил "пятерку" за организацию", - сказал Куликов.

"Была проделана большая предварительная работа, перед матчем встречались с лидерами фанатского движения "Зенита", с местными болельщиками, правоохранительными органами. Клубом и руководством области были проделаны большие инфраструктурные изменения - добавлен свет, постелено новое поле, многое не сделано по мелочам, но молодцы, что к первому матчу успели", - отметил собеседник ТАСС.

"Зрители были довольны всем, кроме, наверное, результата. Их пришло 14200, из которых 180 зенитовцев. На встрече с ними говорили, что будет самое доброжелательное отношение служб правопорядка с элементами гостеприимства. На берегу Амура есть парк, который реконструируется, набережная будет красивая, большие фонтаны, все люди гуляли, пели и радовались. Получился красивый праздник и дебют", - заключил комиссар матча.

Стадион имени Ленина был построен в 1956 году, затем на нем проводилась реконструкция в 1979-м, сейчас он вмещает 15200 зрителей. Следующий матч на этой арене "СКА- Хабаровск" проведет 29 июля против московского ЦСКА.