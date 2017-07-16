Макрогузова и Холомина стали вторыми на молодежном ЧМ по пляжному волейболу

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ТАСС, 16 июля. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходил в китайском Нанкине.
В финале россиянки уступили бразильянкам Эдуарде Сантош Лисбоа и Ане Патрисии Сильве Рамос со счетом 15:21, 13:21.
Третье место заняли американки Милица Миркович и Катрин Плуммер.
В мужском турнире также серебро завоевали россияне Александр Крамаренко и Василий Иванов. В финале россияне уступили бразильцам Адриелсону Дош Сантошу Сильве и Ренату Лиме со счетом 20:22, 17:21.
Третье место заняли латвийцы Кристапс Смит и Михаил Самойлов.