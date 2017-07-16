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Организаторы Суперкубка России намерены продолжить устраивать "серебряный коридор"

Спорт
16 июля, 17:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После встречи в пятницу между "Спартаком" и "Локомотивом" организация "коридора" не получилась

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Организаторы Суперкубка России по футболу планируют продолжить устраивать "серебряный коридор" во время послематчевой церемонии награждения. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

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Геркус: футболисты "Локомотива" не прошли через "серебряный коридор" из-за неразберихи

В пятницу в матче за Суперкубок России "Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. Во время церемонии награждения организаторы впервые попробовали организовать "серебряный коридор" для проигравшей команды.

"Конечно, мы хотим продолжить организовывать "коридор" и в будущем, но его надо адаптировать к нашему футболу, чтобы его понимали руководители. Будем пробовать, процедура понятная, предложим ее, внесем в сценарную часть и в следующем году", - сказал Куликов.

После встречи в пятницу организация "коридора" не получилась. Диктор стадиона попросил игроков "Спартака" организовать "серебряный коридор", через который должны были пройти футболисты "Локомотива". Спартаковцы выстроились в две шеренги на сходе с подиума. Затем на него для получения серебряных медалей были приглашены футболисты "Локомотива", им были вручены награды, после чего они сразу проследовали к выходу, не пройдя по "коридору".

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Игроки "Локомотива" были расстроены

"Мы говорили на предматчевом совещании, что хотим попробовать эту процедуру. Но все игроки "Локомотива" были страшно расстроены. На поле идут битвы, после которых надо сделать так, чтобы люди пытались пожать друг другу руки. Видимо, тут желания не было, многие просто снимали медали, потому что обидно уступать в таком знаковом матче", - отметил собеседник ТАСС.

"Я подходил, объяснял все. Многие сидели уже под козырьком, поэтому их с трудом вообще вытаскивали на процедуру награждения", - добавил Куликов.

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал ТАСС, что футболисты не прошли через "серебряный коридор" из-за организационной неразберихи. Комментарий Российской футбольной премьер-лиги пока получить не удалось.

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