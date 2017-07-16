Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над хорватом Марином Чиличем в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

35-летний Федерер, "посеянный" на турнире под третьим номером, победил своего 28-летнего соперника (7) со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут. В начале третьего сета Чилич взял медицинский перерыв, однако спустя время стало известно, что хорват может продолжить встречу. В семи матчах Уимблдона-2017 Федерер не проиграл ни одного сета.

Эта победа стала для Федерера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде, что является рекордом "открытой эры" (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) среди мужчин. Кроме того, он стал самым возрастным победителем одиночного разряда данного турнира в "открытой эре" (рекордсмен любительской эры - британец Артур Гор, завоевавший титул в 1909 году в возрасте 41 года и 182 дней).

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2012

2017



The moment @rogerfederer won #Wimbledon title No.8 pic.twitter.com/rMzNNA6M0K — Wimbledon (@Wimbledon) 16 июля 2017 г.

Помимо восьми титулов на Уимблдоне, Федерер также является победителем еще 11 турниров серии Большого шлема, что также является рекордным показателем в мужском одиночном разряде. Кроме того, в его активе золото Олимпиады 2008 года в Пекине (парный разряд) и серебро Игр 2012 года в Лондоне (одиночный).

Благодаря победе на Уимблдоне Федерер после годичного перерыва вернется в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, в котором на данный момент занимает пятую строчку. Для Чилича выход в финал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на данном турнире, ранее он трижды доходил до стадии 1/4 финала. В его активе одна победа на турнирах серии Большого шлема - в 2014 году он выиграл Открытый чемпионат США в одиночном разряде.

Федерер назвал Чилича героем

Федерер назвал героем соперника по финальному матчу на церемонии награждения. "Чилич - герой, я поздравляю его с великолепной игрой, он играл как мог, несмотря на травму, - сказал Федерер. - Получил возможность сыграть в финале и показал отличный теннис. Я даже не думал, что у меня получится такое возвращение, я очень готовился к этому сезону, но это какое-то волшебство. В это сложно поверить, я думал, что не попаду и в финал, у меня была задача просто приехать и сыграть еще раз, постараюсь в следующем году приехать сюда снова и защитить титул".

Чилич в свою очередь отметил, что сыграл в финале на пределе своих возможностей. "Очень нелегко играть против него, я сделал все что мог, - сказал хорват. - Это были прекрасные дни, лучшие, возможно, я благодарю свою команду. Хотел бы обратиться к болельщикам из Хорватии - я попытаюсь еще раз завоевать этот титул".