Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китаец Пэн Цзянфэн стал чемпионом мира в прыжках в воду с трамплина

Спорт
16 июля, 18:00 UTC+3 ТАСС

Россиянин Илья Молчанов стал 11-м

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пэн Цзянфэн

Пэн Цзянфэн

© EPA/TIBOR ILLYES

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Китаец Пэн Цзянфэн выиграл золото на чемпионате мира в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Цзянфэн заработал 448,40 балла. Второе место занял китаец Хе Чао (447,20), третье - итальянец Джованни Точчи (444,25).

Россиянин Илья Молчанов стал 11-м, заработав 351,90 балла.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оператор аттракциона погиб в Рязани при попытке остановить карусель
2
Цискаридзе считает, что в современном театре "должны быть нормы приличия"
3
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
4
Биография Владимира Толоконникова
5
Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области
6
Участник полумарафона скончался во время забега в Нижнем Новгороде
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама