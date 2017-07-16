Китаец Пэн Цзянфэн стал чемпионом мира в прыжках в воду с трамплина

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Китаец Пэн Цзянфэн выиграл золото на чемпионате мира в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Цзянфэн заработал 448,40 балла. Второе место занял китаец Хе Чао (447,20), третье - итальянец Джованни Точчи (444,25).

Россиянин Илья Молчанов стал 11-м, заработав 351,90 балла.

Чемпионат мира завершится 30 июля.