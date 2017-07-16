РФПЛ отказала МВД в переносе матча "Динамо" - "Спартак"

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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) получала запрос от МВД и администрации подмосковных Химок о переносе матча 1-го тура чемпионата между "Динамо" и "Спартаком", но отказала, встреча состоится по расписанию. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Ранее издание Life.ru сообщило, что МВД обратилось в лигу с просьбой о переносе матча, который должен пройти 18 июля на подмосковной "Арене-Химки" (начало матча - 19:30 мск). Причиной является то, что в этот же день в подмосковном Жуковском пройдет авиасалон "МАКС-2017", что может создать сложности при обеспечении безопасности.
"Обращение от МВД и администрации Химок было, но матч состоится согласно расписанию. Все-таки, где Химки и где Жуковский. Все вопросы, связанные с МВД, мы решили на совместном заседании", - прокомментировал ситуацию Прядкин.