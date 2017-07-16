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Федерация: российские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате Европы

Спорт
16 июля, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На прошедшем в болгарском Пловдиве континентальном первенстве российская команда заняла третье место в медальном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали

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Евгений Архипов

Евгений Архипов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ можно признать успешным. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

На прошедшем в болгарском Пловдиве континентальном первенстве российская команда заняла третье место в медальном зачете турнира, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

"Я считаю данное выступление успешным, хотя нет предела совершенству. Сборные Германии и Венгрии (6 и 10 золотых медалей соответственно) сильно оторвались от нашей команды, они пока находятся вне зоны досягаемости. Хотел бы отметить отличное выступление наших каноистов - Ивана Штыля, Виктора Мелантьева, Александра Коваленко, Владислава Чеботаря. Хочу упомянуть и об Олесе Ромасенко, которая выступила на дистанции, которая будет в программе на Олимпиаде-2020", - отметил Архипов.

"Рад тому, что у нас появилась хорошая байдарочница в лице Елены Анюшиной, завоевавшая две бронзы. Она растет, и ее результаты, я надеюсь, будут только улучшаться. Очень хорошо выступил каноист Алексей Коровашков - второе место на дистанции 200 метров он завоевал в хорошей борьбе", - добавил он.

"На чемпионате мира все поменяется, бороться нужно будет очень серьезно за третье общекомандное место и за каждую медаль. У нас есть хорошая команда, надо работать", - заключил глава федерации.

Чемпионат мира пройдет в чешском Рачице с 23 по 27 августа.

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