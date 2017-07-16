Голландец Моллема выиграл 15-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

ТАСС, 16 июля. Голландский гонщик Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo одержал победу на 15-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 189,5 км он преодолел за 4 часа 41 минуту 47 секунд.

Вторым стал итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates), третье место занял француз Тони Галлопен (Lotto-Soudal).

В генеральной классификации лидирует британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай" (64:40.21). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (+0.18), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.23).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.