"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата России

Меркель разделила с главой Гамбурга ответственность за ситуацию с беспорядкамиМеждународная панорама 16 июля, 19:58
Каноист Штыль заявил, что будет ставить перед собой максимальные цели на чемпионате мираСпорт 16 июля, 19:36
"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата РоссииСпорт 16 июля, 19:27
Голландец Моллема выиграл 15-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 16 июля, 19:09
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"Культура 16 июля, 18:46
Сборная России вышла в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в АнглииСпорт 16 июля, 18:32
Глава МИД Ирана: в Сирии необходимо ввести всеобъемлющее перемириеМеждународная панорама 16 июля, 18:29
Тарпищев: Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три годаСпорт 16 июля, 18:23
Федерация: российские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 16 июля, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 июля. "Краснодар" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:1 в гостевом матче первого тура чемпионата России по футболу.
Голы на 17-й и 33-й минутах встречи в составе победителей забил Рикардо Лаборде, у хозяев отличился Максим Лестьенн (72).
29-летний Лаборде, выступающий за краснодарцев с 2013 года, впервые оформил дубль в матче чемпионата России. Нападающему удалось отличиться впервые с сентября 2016 года, когда он забил нальчикскому "Спартаку" во встрече Кубка страны.
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 год. С 2014-го по 2017-й он тренировал "Ростов". В составе казанцев дебютировали защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов. На замену вышел форвард Сердар Азмун, который вернулся в "Рубин" в межсезонье вместе с Бердыевым из "Ростова".
За "Краснодар" первый матч провел нападающий Вандерсон. Во втором тайме на взрослом уровне дебютировал 17-летний воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов, он вышел на замену в компенсированное время.
В следующем туре "Рубин" 22 июля сыграет в гостях с санкт-петербургским "Зенитом", в тот же день "Краснодар" примет "Тосно".