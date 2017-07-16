"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата России

ТАСС, 16 июля. "Краснодар" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:1 в гостевом матче первого тура чемпионата России по футболу.

Голы на 17-й и 33-й минутах встречи в составе победителей забил Рикардо Лаборде, у хозяев отличился Максим Лестьенн (72).

29-летний Лаборде, выступающий за краснодарцев с 2013 года, впервые оформил дубль в матче чемпионата России. Нападающему удалось отличиться впервые с сентября 2016 года, когда он забил нальчикскому "Спартаку" во встрече Кубка страны.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 год. С 2014-го по 2017-й он тренировал "Ростов". В составе казанцев дебютировали защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов. На замену вышел форвард Сердар Азмун, который вернулся в "Рубин" в межсезонье вместе с Бердыевым из "Ростова".

За "Краснодар" первый матч провел нападающий Вандерсон. Во втором тайме на взрослом уровне дебютировал 17-летний воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов, он вышел на замену в компенсированное время.

В следующем туре "Рубин" 22 июля сыграет в гостях с санкт-петербургским "Зенитом", в тот же день "Краснодар" примет "Тосно".