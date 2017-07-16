Российский велогонщик Шилов выиграл гонку "Трофео Маттеотти" в Италии

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ТАСС, 16 июля. Российский велогонщик Сергей Шилов, представляющий команду Lokosphinx, стал победителем однодневной гонки "Трофео Маттеотти" в итальянской Пескаре.
Россиянин первым преодолел дистанцию 188,5 км. Вторым стал итальянец Мануэль Беллетти (Wilier Triestina - Selle Italia), третьим - его соотечественник Марко Канола (Nippo - Vini Fantini).
Победа принесла Шилову 125 очков в рейтинге Международного союза велосипедистов.