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Российский велогонщик Шилов выиграл гонку "Трофео Маттеотти" в Италии

Спорт
16 июля, 19:29 UTC+3 ТАСС

Вторым стал итальянец Мануэль Беллетти, третьим - его соотечественник Марко Канола

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ТАСС, 16 июля. Российский велогонщик Сергей Шилов, представляющий команду Lokosphinx, стал победителем однодневной гонки "Трофео Маттеотти" в итальянской Пескаре.

Россиянин первым преодолел дистанцию 188,5 км. Вторым стал итальянец Мануэль Беллетти (Wilier Triestina - Selle Italia), третьим - его соотечественник Марко Канола (Nippo - Vini Fantini).

Победа принесла Шилову 125 очков в рейтинге Международного союза велосипедистов.

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