Каноист Штыль заявил, что будет ставить перед собой максимальные цели на чемпионате мира

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Иван Штыль ставит максимальные цели перед собой в преддверии чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

В воскресенье в болгарском Пловдиве завершился чемпионат Европы, на котором сборная России завоевала три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. В заезде мужских каноэ-двоек Штыль и Виктор Мелантьев стали победителями на дистанции 500 метров. Также Штыль вместе с Александром Коваленко финишировал первым в заезде на 200 метров.

"Эмоции очень яркие и желанные, так как 12 лет назад на этом же гребном канале я вступил на порог уже взрослой гребли и завоевал первое золото серьезных соревнований, - поделился эмоциями 31-летний спортсмен. - Победы в любом виде спорта, не даются легко. Это плод кропотливой работы и ежедневной самоотдачи во всем".

Чемпионат мира пройдет в августе в чешском Рачице. "Задачи на всех соревнованиях ставим всегда самые высокие, хотим как можно чаще слушать гимн России на пьедестале", - заявил Штыль.

"Уровень организации не преподнес каких-то помех, в Болгарии гребля является популярным видом спорта с большой историей, поэтому организаторы максимально пытались провести соревнования на хорошем уровне, за что большое им спасибо", - заключил спортсмен.