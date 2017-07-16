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Санкт-петербургское "Динамо" победило "Зенит-2" в матче второго тура ФНЛ

Спорт
16 июля, 19:55 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июля. Санкт-петербургское "Динамо" нанесло поражение "Зениту-2" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Гол на 47-й минуте встречи забил Артем Кулишев.

"Динамо" в первом туре одержало победу над красноярским "Енисеем", "Зенит-2" потерпел поражение от ярославского "Шинника".

В следующем туре "Динамо" 22 июля примет воронежский "Факел", в тот же день "Зенит-2" проведет гостевую встречу с "Тюменью".

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