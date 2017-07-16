Новость о требовании шести стран переноса ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась подделкой

ТАСС, 16 июля. Швейцарское издание The Local опровергло факт публикации на своем сайте статьи, в которой утверждалось, что шесть стран требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) переноса из Катара чемпионата мира 2022 года. Слова одного из основателей The Local Джеймса Сэведжа приводит Reuters.

Ранее Reuters со ссылкой на швейцарский портал The Local сообщил, что шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет) направили в ФИФА письмо, в котором указано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является "базой террористов". Позже в ФИФА опровергли факт получения письма.

"Сотрудники The Local не писали, не публиковали и не удаляли с сайта такую статью, поэтому они не могут нести ответственность за претензии по ней, - сказал Сэведж. - Наше расследование показывает, что статья появилась на стороннем сайте, который выглядит как настоящий сайт The Local".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Однако власти Катара в ответ на это заявили, что дипломатический и экономический бойкот не помешает подготовке к проведению турнира.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в 8-10 миллиардов долларов, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного ФИФА.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.