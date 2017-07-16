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Китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе стали чемпионками мира в синхронных прыжках в воду с вышки

Спорт
16 июля, 21:09 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 16, июля. /ТАСС

Россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина стали восьмыми

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БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе завоевали золото чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Китаянки заработали 352,56 балла. Вторыми стали представительницы КНДР Кук Хьян Ким и Ми Рай Ким (336,48), третьими - спортсменки из Малайзии Чон Юн Хон и Панделела Ринонг (328,74).

Россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина стали восьмыми, заработав 291,96 балла.

Чемпионат мира, который проходит в Будапеште, завершится 30 июля.

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