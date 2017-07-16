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Прыгунья в воду Белова рассказала, что два года выступает с болью в ноге

Спорт
16 июля, 21:22 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В воскресенье Валерия Белова в паре с Юлией Тимошининой заняла восьмое место на чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с вышки

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БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская прыгунья в воду Валерия Белова на протяжении последних двух лет выступает с болью в колене и пока не знает, когда сможет полностью залечить его. Об этом она рассказала ТАСС после выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В воскресенье Белова в паре с Юлией Тимошининой заняла восьмое место в синхронных прыжках с вышки, спортсменка выступала с повязкой на колене. Победу в соревнованиях одержали китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе.

"[Эта травма] постоянно сказывается, такое ощущение, что она никогда не пройдет; я порвала крестообразные связки, два года назад сделали операцию, но до сих пор мучаюсь, врачи ничего не говорят, должно уже было пройти, но никак не проходит. Но иначе никак, не прыгать что ли? Что можно сделать? Если только отрубить", - сказала Белова.

"Получилась только произвольная программа, обязательную я всю завалила. Естественно, чувствую свою вину. Но тренер нас поддержала, сказала не расстраиваться, поскольку это первый старт. Надо просто работать", - добавила она.

Вместе спортсменки выступают меньше полугода, однако успели завоевать серебряные медали в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве.

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