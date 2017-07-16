Легкоатлетка Ласицкене выиграла 13-й турнир подряд, победив на соревнованиях в Италии

ТАСС, 16 июля. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на международном турнире в итальянской Падуе.

Спортсменка показал результат 2 метра. Второй стала Камила Лицвинко из Польши (1,98), третье место заняла американка Иника Макферсон (1,94). Россиянка трижды пыталась взять высоту 2,08 метра, но все попытки оказались неудачными.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Победа в Падуе стала для Ласицкене 13-й подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.

Перед чемпионатом мира Ласицкене выступит чемпионате России (28-30 июля). Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы.

Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.