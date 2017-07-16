Федосеев проиграл Блюбауму во втором туре супертурнира по шахматам в Дортмунде

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ТАСС, 16 июля. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев черными фигурами уступил немцу Маттиасу Блюбауму в партии второго тура супертурнира в Дортмунде.
Поляк Радослав Войташек победил китайца Юэ Вана. Вничью закончились партии между немцом Ливиу-Дитером Нисипяну и французом Максимом Вашье-Лагравом, россиянами Дмитрием Андрейкиным и Владимиром Крамником.
В турнирной таблице лидируют Блюбаум и Войташек, которые набрали по 1,5 очка. Далее идут Федосеев, Вашье-Лаграв, Андрейкин, Нисипяну (все - по 1), Крамник, Ван (оба - по 0,5).
Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.