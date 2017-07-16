Популярность прыжков в воду в КНДР после ЧМ в Казани возросла в два раза

Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в первые две сессии своей работыПолитика 16 июля, 22:56
Популярность прыжков в воду в КНДР после ЧМ в Казани возросла в два разаСпорт 16 июля, 22:43
Легкоатлетка Ласицкене выиграла 13-й турнир подряд, победив на соревнованиях в ИталииСпорт 16 июля, 21:33
Россияне после второго дня ЧМ по водным видам спорта уступили лидерство в медальном зачетеСпорт 16 июля, 21:15
Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом ЕвропыСпорт 16 июля, 21:03
Уимблдон-2017: рекордный титул Федерера и долгожданная победа Весниной и МакаровойСпорт 16 июля, 20:55
Гройсман считает, что реформировать Украину должны украинцы, а не иностранцыМеждународная панорама 16 июля, 20:53
Движение на 1-й Тверской-Ямской улице открыто досрочно после работ по благоустройству Москва 16 июля, 20:46
Новость о требовании шести стран переноса ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась подделкойСпорт 16 июля, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность прыжков в воду в КНДР после чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани возросла в два раза, что является одной из причин роста результатов спортсменов этой страны на международной арене. Об этом ТАСС рассказали официальный представитель команды и спортсменки Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ, завоевавшие серебряные медали чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Победу в воскресенье одержали китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзэ (352,56), представительницы КНДР набрали 336,48 балла. Ким Ми Рэ в субботу также стала третьей в синхронных прыжках с вышки в миксте.
Официальный представитель команды КНДР, которая также выполняет роль переводчика, отметила, что прыжки в воду сейчас очень популярны в ее стране. "Я не могу назвать точную цифру занимающихся этим видом спорта, однако после чемпионата мира 2015 года в Казани их число удвоилось", - отметила она.
Сами спортсменки на пресс-конференции были немногословны. "Мы тренируемся у себя в стране и не выезжаем за ее пределы во время подготовки к соревнованиям. Мы очень благодарны нашим тренерам и всем, кто помогал нам готовиться и завоевать эту медаль", - сказала Ким Кук Хян, отвечая на вопрос ТАСС.
"В нашей команде нет иностранных тренеров, все они из нашей страны", - добавила она.
На чемпионате мира в Казани Ким Кук Хян завоевала золото в прыжках в воду с вышки, Ким Ун Хян и Сон Нам Хян стали третьими в синхронных прыжках с вышки. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года проходит в Будапеште и завершится 30 июля.