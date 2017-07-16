Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Популярность прыжков в воду в КНДР после ЧМ в Казани возросла в два раза

Спорт
16 июля, 22:43 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам представителя сборной КНДР, число занимающихся прыжками в воду увеличилось в стране в два раза после чемпионата мира 2015 года, который прошел в столице Республики Татарстан

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ (слева направо) во время соревнований чемпионата мира 2017 года в Будапеште

Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ (слева направо) во время соревнований чемпионата мира 2017 года в Будапеште

©  EPA/TIBOR ILLYES

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность прыжков в воду в КНДР после чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани возросла в два раза, что является одной из причин роста результатов спортсменов этой страны на международной арене. Об этом ТАСС рассказали официальный представитель команды и спортсменки Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ, завоевавшие серебряные медали чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Победу в воскресенье одержали китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзэ (352,56), представительницы КНДР набрали 336,48 балла. Ким Ми Рэ в субботу также стала третьей в синхронных прыжках с вышки в миксте.

Официальный представитель команды КНДР, которая также выполняет роль переводчика, отметила, что прыжки в воду сейчас очень популярны в ее стране. "Я не могу назвать точную цифру занимающихся этим видом спорта, однако после чемпионата мира 2015 года в Казани их число удвоилось", - отметила она.

Сами спортсменки на пресс-конференции были немногословны. "Мы тренируемся у себя в стране и не выезжаем за ее пределы во время подготовки к соревнованиям. Мы очень благодарны нашим тренерам и всем, кто помогал нам готовиться и завоевать эту медаль", - сказала Ким Кук Хян, отвечая на вопрос ТАСС.

"В нашей команде нет иностранных тренеров, все они из нашей страны", - добавила она.

На чемпионате мира в Казани Ким Кук Хян завоевала золото в прыжках в воду с вышки, Ким Ун Хян и Сон Нам Хян стали третьими в синхронных прыжках с вышки. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года проходит в Будапеште и завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК проверяет данные об избиении полицейскими мужчины в Подмосковье
2
Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии
3
Оператор аттракциона погиб в Рязани при попытке остановить карусель
4
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"
5
Цискаридзе считает, что в современном театре "должны быть нормы приличия"
6
Второй подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии сдался властям
7
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
Темы дня
Реклама