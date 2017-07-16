Популярность прыжков в воду в КНДР после ЧМ в Казани возросла в два раза

Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ (слева направо) во время соревнований чемпионата мира 2017 года в Будапеште © EPA/TIBOR ILLYES

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность прыжков в воду в КНДР после чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани возросла в два раза, что является одной из причин роста результатов спортсменов этой страны на международной арене. Об этом ТАСС рассказали официальный представитель команды и спортсменки Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ, завоевавшие серебряные медали чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Победу в воскресенье одержали китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзэ (352,56), представительницы КНДР набрали 336,48 балла. Ким Ми Рэ в субботу также стала третьей в синхронных прыжках с вышки в миксте.

Официальный представитель команды КНДР, которая также выполняет роль переводчика, отметила, что прыжки в воду сейчас очень популярны в ее стране. "Я не могу назвать точную цифру занимающихся этим видом спорта, однако после чемпионата мира 2015 года в Казани их число удвоилось", - отметила она.

Сами спортсменки на пресс-конференции были немногословны. "Мы тренируемся у себя в стране и не выезжаем за ее пределы во время подготовки к соревнованиям. Мы очень благодарны нашим тренерам и всем, кто помогал нам готовиться и завоевать эту медаль", - сказала Ким Кук Хян, отвечая на вопрос ТАСС.

"В нашей команде нет иностранных тренеров, все они из нашей страны", - добавила она.

На чемпионате мира в Казани Ким Кук Хян завоевала золото в прыжках в воду с вышки, Ким Ун Хян и Сон Нам Хян стали третьими в синхронных прыжках с вышки. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года проходит в Будапеште и завершится 30 июля.