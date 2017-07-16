Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в технической программе групп

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БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки квалифицировались в финал чемпионата мира в технической программе групповых упражнений. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Сборная России в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова показала первый результат, заработав 95,0121 балла. Второй стала сборная Китая (93,0711), третьей - команда Японии (91,7484).
Финал в этой дисциплине пройдет 18 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.