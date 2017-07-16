Тренер: сборная РФ по регби-7 на ЧЕ была командой, которая может выиграть много турниров

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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мужская сборная России по регби-7 на чемпионате Европы выглядела коллективом, который может побеждать на многих турнирах. Такое мнение ТАСС высказал тренер национальной команды Александр Янюшкин.
В воскресенье мужская сборная России в четвертый раз стала чемпионом Европы по регби-7. В итоговой таблице европейской серии Гран-при россияне набрали 74 очка, команда Ирландии стала второй (72), сборная Испании - третьей (58).
"В очной ставке все решалось с ирландцами, но они проиграли валлийцам. Если бы мы тоже проиграли Уэльсу в финале, то становились бы вторыми, поэтому горжусь, что команда отдала все силы, победила, совершила минимум ошибок и выглядела коллективом, который может побеждать на многих турнирах. Это достойное чемпионство", - сказал Янюшкин.
"Мы шли к этому достаточно долгое время, чувствую гордость за ребят, которые проделали большую работу, долгий путь к этому повторному чемпионству. Два года подряд [становиться чемпионами Европы] - это хороший результат, а некоторые стали четырехкратными чемпионами, поэтому горд за команду в целом", - отметил тренер.
Сборная России, как и команда Ирландии, гарантировала себе участие в Кубке мира 2018 года в США. "От Европы на Кубок мира вышли две команды, но на протяжении четырех туров было непонятно, кто попадет туда - мы, ирландцы или испанцы. Любой, кто совершит ошибку, мог отскочить от этого спора, и хорошо, что это произошло с испанцами", - подчеркнул собеседник ТАСС.
"Шансы на Кубке мира есть всегда, но надо очень много работать и находить новых людей, которые помогут сборной через год на этом турнире. Будет очень тяжело, потому что там участвуют только сильнейшие команды. Но у нас сейчас уже есть игровая практика - мы не можем похвастаться большими успехами, но уже обыгрывали грандов, играли на равных с южноафриканцами", - отметил Янюшкин.
Кубок мира по регби-7 - самый престижный турнир в этом виде спорта. Он проводится раз в четыре года, впервые трофей был разыгран в 1993 году. Россияне участвовали в турнире трижды, но ни разу не поднялись выше девятого места.
Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года - в формате серии Гран-при. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2007, 2009, 2016 и 2017 годах.