Футболистки сборной Нидерландов победили команду Норвегии в матче чемпионата Европы

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ГААГА, 16 июля. /ТАСС/. Женская сборная Нидерландов по футболу одержала победу над норвежками со счетом 1:0 в матче группы А чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.
Единственный гол на 66-й минуте забила Шанис ван де Санден. В другом матче группы А сборная Дании нанесла поражение команде Бельгии с аналогичным счетом, гол забила Санне Тролсгард (6).
В следующем матче голландские футболистки сыграют 20 июля с командой Дании, в тот же день сборная Норвегии проведет встречу с бельгийками.
Чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года, с 1969-го проходили неофициальные турниры. Семь раз чемпионками Европы становились немки, лишь в 1993 году титул удалось завоевать норвежской сборной.